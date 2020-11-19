Кито, , 10:17 — REGNUM В результате обвала на шахте, на которой незаконным образом добывали полезные ископаемые в провинции Эсмеральдас, находящейся в северо-западной части Эквадора, погибли как минимум пять человек. Об этом 19 ноября сообщает газета El Norte со ссылкой на данные Национальной службы по чрезвычайным ситуациям (НСЧС) страны.

Уточняется, что в результате обвала погибли четверо взрослых и один подросток. Также сообщается, что прибывшие на место трагического инцидента сотрудники спасательных служб извлекли из-под завалов трех человек, отделавшихся легкими травмами.

Кроме того, известно, что шахта, где произошел обвал, находится в труднодоступном районе Лос-Ахос, расположенном на границе Эквадора с Колумбией и горняки работали в ней без официального разрешения.

Помимо этого, добавляется, что, по предварительной информации, происшествие случилось в результате нарушения техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять горняков, оказавшихся запертыми в затопленной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, погибли.