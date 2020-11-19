Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов и итогов голосования. Речь идёт о подделке подписей избирателей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители полагают, что с 11 по 13 сентября 2020 года на выборах в органы местного самоуправления Мариинско-Посадского района члены участковой комиссии избирательного участка № 1124 (деревня Кугеево) подделали подписи не менее семи граждан.

«После этого внесли в избирательные бюллетени ложные отметки об их волеизъявлении, опустили их в урны для голосования и в дальнейшем учли при подсчете голосов. В результате итоги выборов были сфальсифицированы», — говорят в следственном управлении.

Уголовные дела расследуются по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ч. 1 ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичным статьям заведены уголовные дела в отношении ряда членов избирательной комиссии в Урмарском районе. Следствие полагает, что на участке в селе Мусирмы для «искусственного завышения явки» были изготовлены фиктивные заявления о предоставлении возможности проголосовать вне избирательного участка от лица более чем 20 жителей.

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