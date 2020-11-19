Ставрополь, , 10:16 — REGNUM Пассажирская «Газель» перевернулась в Ставрополе, пострадали семь человек. Все они с различными травмами доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Западный обход. По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением, из-за чего маршрутка наехала на бордюр и опрокинулась. В момент происшествия в салоне микроавтобуса находились 10 человек.

Предварительно известно, что первопричиной автоаварии стало несоответствие скорости дорожным условиям. Обстоятельства ДТП, а также степень ответственности водителя устанавливаются.

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