Абакан, , 10:10 — REGNUM В Алтайском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых мужчин при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар произошёл рано утром 19 ноября. Во время его ликвидации в комнате двухэтажного жилого строения на территории производственной базы около села Белый Яр обнаружили тела четверых мужчин (25, 35, 38 лет и 41 год) с признаками отравления угарным газом.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, мужчины выполняли строительные работы для индивидуального предпринимателя. Они жили в строении на территории производственной базы. Во время пожара они спали на втором этаже. Именно там зафиксировали очаг возгорания.

Названа предположительная причина пожара — замыкание электропроводки из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканский главк МЧС в качестве предварительной причины возгорания назвал нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.