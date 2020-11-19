Хотынец, , 10:09 — REGNUM В Орловской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели ребёнка на детской площадке. Виновной по делу о халатности признана заместитель главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам, сообщила 19 ноября старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Обвиняемая подписала акты приёмки установленных на детской площадке в парке «Юность» в пгт Хотынец качелей, предназначенных для детей, передвигающихся на инвалидных колясках. Однако чиновница не убедилась в их безопасности и соответствии нормативным требования.

В результате маленький ребёнок, катаясь на качелях, получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Другой ребенок соскользнул в широкий проем качелей и от полученных травм скончался.

Суд признал чиновницу виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Также по приговору суда она лишена права занимать должности на срок два года. Приговор районного суда не вступил в законную силу.