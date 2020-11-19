Бессоновский район, Пензенская область, , 10:13 — REGNUM В Бессоновском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По материалам дела, «13 сентября 2020 года, в единый день голосования, при проведении выборов Губернатора Пензенской области, а также депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва на избирательном участке в Бессоновке неустановленными лицами из числа членов участковой избирательной комиссии произведена фальсификация итогов голосования путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании».

Проводимые следственные действия направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по итогам выборов в губернаторы региона победил действующий глава Иван Белозерцев. Он набрал 78,72% голосов. В выборах приняли участие 56,68% избирателей.

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