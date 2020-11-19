Москва, , 09:57 — REGNUM Несмотря на случившийся накануне инцидент в больнице Коммунарки, клиника работает в обычном режиме. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Денис Проценко.

«Вчера вечером у одного из корпусов резервного госпиталя произошла разгерметизация линии, подающей газы. Несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было, мы приняли решение о немедленном внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов. Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было», — написал Проценко.

Он принёс извинения пациентам больницы за неудобства, а их близким — за беспокойство, а также выразил признательность сотрудникам клиники за «чёткость и профессионализм».

Проценко также подчеркнул, что больница работает «в обычном порядке».

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