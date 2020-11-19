Симферополь, , 09:47 — REGNUM В Республике Крым чиновники поселили девушку, оставшуюся без попечения родителей, в разваливающийся дом без коммуникаций. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц администрации Советского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, летом 2017 года между администрацией Советского района и строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате был приобретён частный дом в селе Краснофлотское за более чем 1,2 млн рублей. В декабре жильё по договору социального найма было предоставлено 26-летней девушке, оставшейся без попечения родителей.

Согласно заключению экспертов, дом, предоставленный чиновниками девушке, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Штукатурка стен и потолков практически везде осыпается, в стенах — многочисленные трещины, оконные рамы сгнили, полы деформированы, отсутствует водоснабжение и канализация.

«Должностные лица администрации Советского района Республики Крым, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, предоставили неблагоустроенное жилье девушке из числа детей, оставшихся без попечения родителей, что повлекло существенное нарушение ее прав и законных интересов», — говорится в сообщении СК.

Следователи в настоящее время устанавливают детали процедуры закупки и передачи жилья, соответствие его технического состояния указанной стоимости.