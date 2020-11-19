Владивосток, , 09:50 — REGNUM Приморцы продолжают делится в соцсетях видео и фото последствий снежного циклона — особенно много пострадавших автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Очередной жертвой штормового ветра стал автомобиль, припаркованный вдоль дороги на улице Нейбута. На него упал бетонный столб линии электропередач. Также жители Владивостока сообщают о деревьях упавших на машины.

Ещё один стоб рухнул на проезжую часть в районе Луговой.

Аварийные бригады, дорожники и коммунальщики устраняют последствия ледяного дождя, ветра и снега.

К концу дня прогнозируется ухудшение погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на припаркованный у подъезда автомобиль упала бетонная плита с крыши многоэтажного дома, хозяин иномарки в этот момент чистил стекло от снега. Видео этого происшествия разлетелось по соцсетям. Отмечается, что автомобиль был новый, хозяин даже не успел его оформить. Происшествие случилось на улице Нейбута.