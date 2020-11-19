Уфа, , 09:36 — REGNUM Две собаки бойцовской породы напали на мужчину в квартире в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

По информации журналистов, в городе Октябрьском мужчина серьезно пострадал, его срочно доставили в больницу, где он скончался.

Отмечается, что сотрудники полиции обезвредили собак при помощи табельного оружия.

По предварительной информации, мужчина остался в квартире один со своей собакой (стаффордширским терьером) и собакой породы питбультерьер, оставленной подругой жены потерпевшего.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пока не понятно, почему собаки напали на мужчину. Соседи услышали крики и вызвали стражей порядка. Тела животных была доставлены к ветеринарам.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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