Уфа, , 09:25 — REGNUM ИА REGNUMЧетыре человека пострадали во время дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 ноября в Белорецком районе на 149 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2107, за рулем которого находился 52-летний мужчина и внедорожника «Hummer H2», под управлением 39-летнего мужчины.

Сообщается, что в этой дорожной аварии пострадали водитель и три пассажира легковушки. 49-летняя, 39-летняя и 42-летняя женщины получили различные травмы.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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