Гватемала, , 09:09 — REGNUM Из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями, принесенными на территорию Гватемалы тропической депрессией «Йота», в стране погибли как минимум два человека. Об этом 19 ноября сообщает газета Prensa Libre со ссылкой на предварительные данные гватемальского Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Уточняется, что в общей сложности от наводнений в Гватемале в той или иной степени пострадали свыше 131 тыс. человек, также была проведена эвакуация 6,4 тыс. человек из опасных районов, 4 тыс. из которых в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.

Кроме того, указывается, что в результате разгула стихии получили ущерб свыше 1,3 тыс. домов, а повреждения — 14 дорог и 17 мостов. Последнее является причиной затрудненного доступа спасателей в пострадавшие в результате наводнения районы Гватемалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Гондурасе воздействие тропического шторма «Йота» затронуло порядка 357,3 тыс. человек.