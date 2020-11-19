Ульяновск, , 09:02 — REGNUM В Ульяновской области с наступлением холодов зарегистрирован первый случай провала под лёд реки. Тонкий лёд Свияги не выдержал катавшегося на коньках ульяновца, сообщает главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошёл 18 ноября на реке Свияга в Ульяновске в районе улицы Аблукова. По данным спасателей, здесь провалился в полынью катавшийся на коньках 29-летний горожанин. Его заметил из окна своей квартиры 37-летний Сергей Безруков, и сразу бросился на место происшествия: ульяновца удалось вытащить при помощи длинной палки.

Пострадавшего доставили в городскую больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.

Спасатели напоминают, что в настоящее время лёд на водоемах непрочный и тонкий, призывая жителей не рисковать своей жизнью и не выходить на него.

Отметим, что государственные инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области продолжают патрулирования акваторий рек Волги, Свияги, Большого Черемшана и других водных объектов. Рыбакам-любителям и водителям маломерных судов они напоминают о правилах безопасного поведения на воде.