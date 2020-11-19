Краснотурьинск, Свердловская область, , 08:56 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области водитель одного из автобусов подрался с пассажиром из-за неправильно надетой маски. Об этом пишут СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По данным Е1.ru, инцидент произошёл 18 ноября. Пассажир не закрывал маской нос. Кондуктор потребовал носить её правильно, на что гражданин ответил отказом. Тогда водитель выкинул на улицу рюкзак мужчины и вытолкал его самого.

Пассажир пожаловался на разбитый нос и обратился в полицию. Владелец маршрута со своей стороны утверждает, что по лицу его никто не был, а сам этот гражданин неоднократно нарушал правила ношения масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько конфликтов с безмасочными пассажирами произошло в Екатеринбурге. Транспортники решили судиться с теми, из-за кого пришлось задержать движение общественного транспорта.