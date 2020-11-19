Варшава, , 08:52 — REGNUM В среду, 18 ноября, в Варшаве прошли очередные протесты, связанные с постановлением Конституционного суда, которое ужесточило запрет на проведение абортов. В ходе мероприятия произошли стычки с полицейскими, некоторые демонстранты задержаны. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Несколько тысяч человек собрались перед зданием, где находится TVP (государственное польское телевидение), заполнив площадь Повстанцев и прилегающие к ней улицы. Позже демонстранты были окружены кордоном полицейских, которые со всех стороны заблокировали их на площади. После того, как участники демонстрации попытались прорвать кордон, полиция применила против них перцовый баллончик.

Протестующие начали бросать в полицию петарды, пускать в правоохранителей фейерверки. Несколько человек были задержаны и арестованы в связи с посягательством на физическую неприкосновенность стражей порядка.

Позже в полиции подчеркнули, что такая реакция сотрудников была обусловлена незаконный характером акции протеста ввиду существующих эпидемических ограничений.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.