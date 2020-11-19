Кызыл, , 08:15 — REGNUM В Туве правоохранители объявили в розыск пропавшего без вести школьника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, 15-летний мальчик проживает в селе Уюк Пий-Хемского района.

12 ноября он не вернулся из школы домой. Законный представитель сообщил о происшествии в полицию на следующий день. До настоящего времени, как отмечается, местонахождение подростка неизвестно.

«Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, форма головы овальная, глаза коричневые. Был одет: черная спортивная шапка, пуховик черного цвета до колен, темно-синяя замшевая обувь», — добавили в ведомстве.

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