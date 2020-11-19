Абакан, , 08:11 — REGNUM В Алтайском районе Хакасии утром 19 ноября произошёл пожар на территории частного предприятия. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, погибли четыре человека.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Сообщение о пожаре поступило в 05:26 по местному времени. Первые пожарные расчёты прибыли через восемь минут. В бытовом помещении было сильное задымление, горели вещи на площади 5 кв. м. Внутри обнаружили четырёх погибших мужчин.

Точную причину пожара и обстоятельства гибели мужчин устанавливают следственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих рабочих.

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