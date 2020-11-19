Самара, , 08:11 — REGNUM 670 голов домашней птицы ликвидировали из-за вспышки птичьего гриппа в Самарской области. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, вспышка гриппа птиц была зарегистрирована в селе Белозёрки Красноярского района. Поэтому в этом населенном пункте был введен карантин. На территории личного хозяйства этого села зафиксирован падеж 35 птиц. Именно поэтому в этом населенном пункте были изъята и уничтожена вся домашняя птица (голуби, утки, куры, гуси, перепела) в количестве всего 670 голов.

Отмечается, что специалисты провели дезинфекцию всех помещений для птиц и дворов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 5-километровую угрожаемую зону вокруг очага попали села Висловка, Красный Яр и коттеджный поселок Искра. В этих населенных пунктах владельцам птицы нужно содержать ее так, чтобы был исключен контакт с дикими птицами.

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