Тайбэй, , 08:07 — REGNUM Истребитель F-16 ВВС Тайваня, упавший в море 17 ноября вскоре после взлёта с аэродрома, мог разбиться из-за ошибки лётчика. Об этом со ссылкой на военных 19 ноября сообщает газета Taipei Times.

«Было зафиксировано, что все системы самолёта функционировали исправно, и вероятность механических неполадок мала», — приводит газета слова командующего ВВС Тайваня генерала Сян Хоуцзи.

По версии следствия, пилот истребителя в условиях плохой видимости потерял пространственную ориентацию.

Напомним, тайваньский истребитель F-16 пропал с экранов радаров вечером 17 ноября возле восточного побережья острова, вскоре после того как взлетел с авиабазы в уезде Хуалянь для проведения тренировочного полёта. Управлял F-16 опытный 44-летний пилот. Удалось ли ему катапультироваться, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты истребителей F-16 ВВС Тайваня приостановлены для проведения проверки после того, как 17 ноября с одним из самолётов была потеряна связь и ни машина, ни пилот, до настоящего времени не найдены.

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