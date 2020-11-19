Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM Обвиняемому в совершении смертельного ДТП Баиру Жамбалову не удалось вернуть себе должность зампреда парламента Бурятии. Верховный суд республики постановил оставить жалобу без удовлетворения, сообщает общественница Дора Хамаганова.

По её словам, политик пытался обжаловать решение Советского районного суда.

Напомним, его отправили в отставку с поста вице-спикера после того, как в мае 2020 года он из свидетеля превратился в обвиняемого по громкому делу о наезде на 17-летнюю девушку в январе. Виновники с места происшествия скрылись, оставив пострадавшую умирать на дороге.

Первоначально вину на себя пытался взять предприниматель, однако следователи установили, что за рулём машины в момент ДТП находился Баир Жамбалов. Как сообщало ИА REGNUM, предварительное следствие по уголовному делу к настоящему времени завершено.

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