Красноярск, , 07:35 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребёнка при пожаре возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В Красноярске 17 ноября в ходе ликвидации пожара в комнате дома по улице Северо-Енисейской обнаружили тело пятилетнего ребёнка с признаками отравления угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, в комнате проживали мать с сыном. Утром женщина ушла на работу, оставив мальчика под присмотром своей сестры. Через некоторое время сестра ушла в поликлинику, заперев ребёнка в комнате на замок. Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с источниками огня.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в городе Уяре Красноярского края погибли женщина и пятеро детей.

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