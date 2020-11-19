Бузулук, Оренбургская область, , 07:29 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области в ДТП пострадали пассажиры рейсового автобуса, сообщили 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Участник ДТП УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, на ул. Магистральная Бузулука водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и общественный транспорт врезался в КАМАЗ, который ждал разрешающего сигнала светофора для продолжения движения.

Двое пассажиров автобуса обращались в больницу с жалобами на ушибы. После оказания медпомощи мужчина и женщина отпущены домой.

По факту ДТП собран материал, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.