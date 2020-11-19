Улаганский район, Алтай, , 07:28 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители расследуют уголовное дело по факту убийства одного и покушению на убийство второго. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагический инцидент произошёл 17 ноября.

По данным следствия, пятеро местных жителей распивали спиртные напитки в бане в селе Акташ. Между подозреваемым и двумя мужчина завязалась ссора, в ходе которой один из последних вытащил нож. Хозяину удалось разнять конфликтующих, после чего подозреваемого увезли домой.

«Спустя некоторое время злоумышленник вернулся с принадлежащим ему охотничьим гладкоствольным ружьем и произвел два выстрела в мужчин, с которыми у него ранее завязалась ссора», — отметили в ведомстве.

В результате один из пострадавших скончался в больнице, второй находятся в тяжёлом состоянии. Подозреваемый к настоящему времени задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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