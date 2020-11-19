Улан-Удэ, , 07:09 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев от COVID-19 за весь период эпидемии достигло 325. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались ещё восемь человек.

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У пациентов, как отмечается, выявлены также тяжёлые сопутствующие патологии. Тем временем, за сутки зарегистрировано 271 новых случаев заражения коронавирусом, а всего подтверждено, таким образом, 16 191 случай. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 10 589 человек.

В стационарах региона остаются более 2,2 тыс. пациентов. 107 из них находятся в реанимации, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё около 3 тыс. больных лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2766 коек, занято — 2212, свободно — 554 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,9%», — отметили в оперштабе.

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