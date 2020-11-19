Владивосток, , 06:48 — REGNUM Из-за бушующего циклона в регионе, губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал родителям по возможности оставлять детей дома и не отправлять их в школы и детские сады, сообщили в правительстве края.

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По прогнозам синоптиков ожидается дальнейшее понижение температуры, дождь и снег.

«Главам муниципальных образований необходимо принять решение о целесообразности организации 20 ноября автобусных маршрутов для подвоза детей в школы. Лучше воздержаться от отправки детей в школы и детские сады, они будут готовы принимать ребят, чтобы родители могли работать. Но, если есть такая возможность, нужно оставить ребёнка дома», — сказал Кожемяко.

Также губернатор обратилось к работодателям с просьбой по возможности перевести сотрудников на «удалёнку».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за циклона, который бушует в Приморье, больше всего пострадали Артёмовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район.

Почти 30 тыс. приморцев остались без света.