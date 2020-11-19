Абакан, , 06:47 — REGNUM Пожар произошел на частном предприятии в Алтайском районе Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Сообщается, что общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако на месте происшествия были обнаружены тела четверых погибших. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения при эксплуатации электрооборудования. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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