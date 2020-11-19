Благовещенск, , 06:07 — REGNUM В Амурской области установлен виновный в ДТП с участием автомобиля службы инкассаторов и джипа Toyota Land Cruiser, за рулём которого находился сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим Зеленин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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В результате произошедшей аварии пострадал мужчина, который находился в инкассаторской Газеле. От госпитализации он отказался.

«В отношении водителя инкассаторского автомобиля составлен административный протокол за нарушение правил маневрирования по ч. 1 ст. 12.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — сообщили в УМВД Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Зеленин после происшествия записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Instagram.

Авария произошла в районе перекрёстка улиц Ленина и Калинина. Джип Toyota Land Cruiser въехал в автомобиль инкассаторов, который от удара завалился на бок.