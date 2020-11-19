Новосибирск, , 06:03 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома в Новосибирске, заявила старший помощник главы следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что возгорание произошло на улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе города. Горела квартира на пятом этаже. При ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела женщины 1948 года рождения и ее сына 1968 года рождения. По предварительной версии, они погибли от отравления угарным газом.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следствие предполагает, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Улан-Удэ. В результате пожара пострадал мужчина, его передали скорой помощи.

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