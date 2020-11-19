Магадан, Магаданская область, , 05:32 — REGNUM В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении и. о. генерального директора фонда капитального ремонта Гапдрашида Гизатуллина, который обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

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По версии следствия, 16 ноября 64-летний руководитель фонда незаконно получил взятку в 660 тыс. рублей от представителя двух ООО.

За эти деньги Гизатуллин обещал согласовать предпринимателю вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем.

Задержанному предъявлено обвинение, городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия по выявлению всех участников незаконных схем «откатов», возможных иных эпизодов преступной деятельности», — добавили в СК Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Гапдрашида Гизатуллина в марте 2020 года также попал под уголовное дело — Владимир Кабанов лишился должности после проверки КСП деятельности Фонда капремонта, которым он руководил. Он позволял себе личные траты за деньги фонда. КСП выявила нарушений на 17 млн рублей.