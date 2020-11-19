Владивосток, , 05:17 — REGNUM Из-за циклона, который бушует в Приморье, больше всего пострадали Артёмовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. А в Артёме ввели режим ЧС, пишет телеграм-канал правительства региона.

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Наибольший урон стихия нанесла энергосетевому хозяйству. Прошедший ночью ледяной дождь и снег оставил в Артёме без света более 380 многоквартирных и почти 3,5 тыс. частных домов, обесточены насосные станции. В результате без тепла остались 1,5 тыс. жителей, без воды — около 20 тыс.

Коммунальщики и спасатели убирают во Владивостоке и Артёме поваленные деревья и снег. Для запуска насосной станции, питающей значительную часть Артёма, Приморский водоканал доставит мощный дизель-генератор.

Много аварий зафиксировано на электросетях во Владивостоке, особенно на острове Русский, опора ЛЭП рухнула на Партизанском проспекте.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить бригады энергетиков, дорожных рабочих для расчистки проездов от поваленных деревьев — именно они сейчас мешают энергетикам проехать к местам аварий. В Артём прибудут дополнительные силы во второй половине дня.

Кожемяко акцентировал, что важно контролировать состояние дорог — чтобы перепады температуры не превратили проезжую часть в каток.

Власти Приморья рекомендовали без острой необходимости населению не пользоваться автотранспортом, а руководителям компаний и предприятий 20 ноября максимально перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон с ветром и дождём в Приморье оставил без электричества почти 30 тысяч жителей региона.