Владивосток, , 04:32 — REGNUM Снегоуборочная техника круглосуточно очищает снег и наледь на дорогах Приморья — проезд есть по всем направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Дорожные службы и техника «Примавтодора» убирают снег и обрабатывают трассы пескосоляной смесью.

«На трассы Приморья вышли 100 единиц комбинированных дорожных машин, 38 автогрейдеров, 41 самосвал, автопогрузчики и другая техника. Гололёд наблюдается в Октябрьском, Пограничном, Шкотовском, Лазовском, Партизанском, Надеждинском, Михайловском, Яковлевском районах и округах. Температура ночью колебалась от — 6… до +1°С», — сказали в «Примавтодоре».

Запас противогололёдных материалов есть в достаточном количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон с ветром и дождём в Приморье оставил без электричества почти 30 тысяч жителей региона.