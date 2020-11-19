Тайюань , Китай, , 04:26 — REGNUM Пять горняков, оказавшихся запертыми в затопленной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, погибли, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Спасательные работы завершились в 23:57 по местному времени 18 ноября после того, как тела пяти числившихся пропавшими горняков, были извлечены из угольной шахты, принадлежавшей компании Maohua Wantongyuan Coal Mining Co. Ltd. в городе Шаочжу.

Всего 91 шахтер находился под землей во время происшествия 11 ноября. Из них 86 горняков сумели выбраться на поверхность, оставшиеся пять оказались взаперти под землей. Пятеро человек, причастных к происшествию, были задержаны полицией.