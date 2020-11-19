Сургут, Югра, , 04:15 — REGNUM В Югре жительница Сургута перевела мошенникам пять миллионов рублей, в надежде сохранить сбережения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Вытягивая деньги из 59-летней сургутянки, мошенники использовали стандартную схему. Сперва ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка, сообщив, что на счетах гражданки происходит несанкционированное списание денег, а также оформлен кредит. Как выход, ей посоветовали обналичить все имеющие на картах деньги и зачислить их на резервный счёт.

Затем сургутянке позвонили якобы из полиции, напомнив женщине о несанкционированном списании денег. Мнимый полицейский посоветовал ей сотрудничать с банковскими работниками и выполнять их просьбы. Доверчивая сургутянка, выполнив указанные по телефону действия, перевела на счёт мошенникам пять миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).