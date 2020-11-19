Берёзовский район, Югра, , 04:11 — REGNUM В Югре на месте сгоревшей избы в Берёзовском районе обнаружены костные останки предположительно пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Росси по ХМАО.

Вечером 14 ноября в отел полиции Советского района поступило сообщение о пропаже двух жителей городского поселения Агириш.

Установлено, что в середине сентября 2020 года пятеро жителей Агириша на вездеходе отправились на рыбалку в охотничьи угодья Берёзовского района, вблизи реки Сысконсынгья. Это примерно в 100 км от Агириша. Трое из них вернулись в посёлок в связи с поломкой вездехода, а двое остались жить в охотугодье, в избе с пристроем, отапливаемых при помощи печек-буржуек. В начале ноября один из жителей Агириша вернулся на место рыбалки и обнаружил там сгоревшее строение. Односельчан 1973 и 1978 годов рождения на месте не было. Мужчина вызвал полицейских.

В ходе осмотра места происшествия, под сгоревшими завалами полицейскими найдены костные человеческие останки, предположительно, принадлежавшие пропавшим. Материалы проверки направлены в СУ СКР по ХМАО для принятия процессуального решения.