Чанша, Китай, , 03:53 — REGNUM По меньшей мере 34 человека получили ранения в результате взрыва в ресторане на центральном Китае, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в одном из ресторанов города Мило в провинции Хунань центральной части Китая. Последовавший за взрывом пожар продолжил бушевать в здании.

Все получившие ранения были доставлены в госпиталь для лечения. Местные правоохранители обнаружили на месте взрыва небольшой газовый баллон. В настоящее время они занимаются выяснением причин произошедшего.