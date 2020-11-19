Владивосток, , 03:51 — REGNUM Снежный циклон с ветром и дождём в Приморье оставил без электричества почти 30 тысяч жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Аварийные бригады коммунальных служб оперативно ликвидируют повреждения на электросетях — налипание мокрого снега на проводах, обледенение, ураганный ветер привели к многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артёме и других районах.

«На утро 19 ноября без света остаются примерно 30 тысяч жителей. Идёт восстановление повреждённых участков, осложняется ремонт осадками и сильным ветром. Задействованы дополнительные бригады, техника повышенной проходимости», — рассказали в правительстве.

Точные сроки устранения аварий из-за непогоды не озвучивают.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупреждали о надвигающемся циклоне на Приморский край. Власти ввели режим повышенной готовности.