Благовещенск, , 03:49 — REGNUM В Благовещенске сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина Вадим Зеленин попал в ДТП с участием автомобиля инкассаторской службы. После происшествия он записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Instagram.

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Как сообщили местные СМИ, авария произошла в районе перекрёстка улиц Ленина и Калинина. Джим Toyota Land Cruiser въехал в автомобиль инкассаторов, который от удара завалился на бок. За рулём внедорожника находился Вадим Зеленин.

«Приключилось со мной такое несчастье сегодня. Но это жизнь. Никто из нас с вами от этого не застрахован. Хорошо то, что хорошо кончается. Себя в данной ситуации я виновным не считаю», — сказал он в видеообращении.

В сети появилось и видео ДТП. Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. Как рассказал сын министра транспорта Приамурья, один из мужчин из машины инкассаторов ушиб ногу.

«Что касается сына министра — ну как то звучит это не очень красиво. Я ребята сам личность… Никто не написал что молодой предприниматель, отец троих детей сегодня попал в ДТП. То что отец занимает такую должность это его заслуга, я к этому не имею никого отношения. Я взрослый человек, который должен сам нести ответственность за свои действия и слова… Будьте люди добрее друг к другу, не судите других! Учитесь на чужих ошибках. Будьте внимательнее и бдительнее на дорогах», — пожелал Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель легкового автомобиля врезался в остановку с людьми в Иваново на улице Карла Маркса около 10:00 18 ноября. В результате пострадали два человека.