Тегусигальпа, , 03:31 — REGNUM В Гондурасе воздействие тропического шторма «Йота» затронуло порядка 357,3 тыс. человек. Об этом со ссылкой на данные управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий 18 ноября сообщает газета Tribune.

Из-за ливней, вызванных штормом, в стране произошло четыре крупных оползня, более 30 участков дорог оказались под завалами. Более семи тысяч жилых домов получили различные повреждения. Погибшими в настоящее время числятся пять человек. Более 60 тысяч человек, которым пришлось покинуть особо опасные районы, в настоящее время находятся в 750 убежищах.

Напомним, что на подходе к Гондурасу ураган четвёртой категории «Йота» ослабел до тропического шторма. Ранее его удар пришёлся на Никарагуа и колумбийский остров Провиденсия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гондурасе 16 ноября началась принудительная эвакуация населения ряда департаментов на карибском побережье в связи с приближением урагана пятой категории «Йота».

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