Калининград, , 03:21 — REGNUM В Калининградской области сапёры мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили четыре крупнокалиберных боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Один артиллерийский снаряд калибра 203 мм был обнаружен на улице Понартской в Калининграде. Ещё три снаряда калибра 137 мм были найдены на территории лесного массива в посёлке Калужское Черняховского городского округа.

Опасные находки с соблюдением всех мер предосторожности были вывезены на полигон Балтийского флота для последующего уничтожения.

В сообщении военного ведомства отмечается, что всего с начала 2020 года специалистами армейского корпуса Балтийского флота уже было обезврежено более 4,5 тыс. «гостинцев» времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за прошедшие сутки сапёрами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) были вывезены на полигон для уничтожения 13 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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