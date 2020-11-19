Москва, , 00:43 — REGNUM Работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений на территории временного госпиталя в Коммунарке завершены. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что инцидент не представлял опасности для пациентов и персонала больницы, так как в недавно возведённом блоке, где проходили пусконаладочные работы, пациентов не было.

В департаменте также не подтвердили появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии пострадавших в результате инцидента.

«Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что все пациенты, находившиеся в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация. Состояние каждого из пациентов находится на контроле главного врача.

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