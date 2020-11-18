Москва, , 19:45 — REGNUM К территории больницы в Коммунарке направлены машины скорой помощи для эвакуируемых пациентов, сообщает 18 ноября Mash.

По утверждению портала, возле медучреждения дежурят девять экипажей скорой помощи.

На время ремонта корпуса, где произошел взрыв, пациентов из соседних блоков переводят в другие здания больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители МЧС заявили, что взрыв произошел в строящемся корпусе больницы, где не было людей.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: при взрыве в больнице в Коммунарке пострадал человек