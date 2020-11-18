Москва, 18 ноября 2020, 19:14 — REGNUM При разрыве трубы кислородом, повлекшем взрыв в больнице «Коммунарка», пострадал один человек, сообщает 18 ноября Mash.
По утверждению портала, пострадал один из работников больницы.
Кроме того, портал сообщает о начале эвакуации людей из временных корпусов №10, №11, №12 в основную часть больницы
Стоит отметить, что администрация больницы не подтверждает факт взрыва на территории больницы. В колл-центре медучреждения утверждают, что задымление идёт с улицы.
При этом представители МЧС заявили, что взрыв произошел в строящемся корпусе больницы, где не было людей.
Информация уточняется.
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