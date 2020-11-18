Москва, , 19:05 — REGNUM В одном из временных корпусов больницы в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии, сообщили 18 ноября в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По данным департамента, происшествие случилось во время пусконаладочных работ в пока не введённых в эксплуатацию сооружениях.

«Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет», — говорится в информации.

Сейчас в больнице исправляют неисправность, угрозы для пациентов и персонала нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным телеграм-канала Mash, во время хлопка в Коммунарке пострадал один из работников.