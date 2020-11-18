Владимир, , 18:50 — REGNUM Во Владимирской области 18 ноября отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый 16 ноября из-за схода цистерн грузового поезда, перевозившего мазут. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Режим ЧС был введён указом губернатора Владимирской области Владимира Сипягина после того, как 16 ноября на перегоне Новки-1 — Тереховицы в Камешковском районе с рельсов сошли 35 цистерн грузового поезда с мазутом. Шесть цистерн разлились. Один человек погиб.

Специалисты Горьковской железной дороги устранили последствия аварии. Движение поездов на участке было восстановлено вечером 17 ноября. Ведётся расследование, установлена причина аварии.

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