Москва, 18 ноября 2020, 18:45 — REGNUM В Москве в инфекционной больнице, известной как «Коммунарка», произошел взрыв, сообщают 18 ноября очевидцы в социальных сетях.
На данный момент известно об обрушении части стены.
По предварительной информации, причиной взрыва стал разрыв трубы с газом во временном блоке больницы.
Сообщают о ликвидации последствий, представители учреждения утверждают, что пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, видны машины «Скорой помощи».
Информация уточняется.
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