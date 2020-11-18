Стокгольм, , 18:11 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 увеличилось на 96 человек. Данная информация была опубликована 18 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 6 321 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 196 446 человек. За последние 24 часа было выявлено 4 007 случаев заражения.

По состоянию на 18 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 179 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 002 пациента.

В Агентстве общественного здравоохранения подчеркнули, что обновленные 18 ноября статистические данные по суточному приросту смертности от COVID-19 включают в себя статистику за предыдущие дни. Это произошло из-за задержки данных из региональных отделений ведомства.

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