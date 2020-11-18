Брянск, , 17:39 — REGNUM 23-летнего мужчину подозревают в серии преступлений, совершённых за одну ночь в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска. Молодой человек поджёг производственный цех деревообработки, повредил камеру наблюдения и угнал велосипед с мопедом, сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

На закрытой территория местного производственного предприятия 15 ноября произошло возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали огонь в мебельном цехе и потушили вилочный погрузчик. Злоумышленник также пытался поджечь грузовой автомобиль с готовой к реализации продукцией. В полиции установили, что к поджогу причастен 23-летний ранее не судимый местный житель. Как оказалось, до этого инцидента он успел повредить установленную на магазине камеру наблюдения, затем оторвал боковое зеркало и госномер у припаркованного неподалеку автомобиля. После поджога мужчина укатил в укромное место велосипед и мопед. Свои поступки внятно объяснить он не смог, сославшись на сильное алкогольное опьянение.

По предварительным оценкам, сумма ущерба превышает два миллиона рублей. возбуждено уголовное дело.