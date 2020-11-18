Москва, , 17:33 — REGNUM Йошкар-Олинский городской суд принял решение по иску генпрокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки были собраны сведения о наличии у Маркелова и подконтрольной ему организации здания игрового развлекательного центра в Йошкар-Оле общей площадью 17,6 тыс. кв метров. Его стоимость составляет более 111 млн рублей.

Это имущество будет обращено в доход государства.

В прокуратуре отметили, что согласно решениям судов от 25 сентября 2019 года и от 9 сентября 2020 года удовлетворены иски к экс-главе республики, а также четырем физическим и восьми юридическим лицам о взыскании в доход государства имущества на общую сумму 2,556 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признает вину.

С иском об изъятии имущества Маркелова в феврале 2019 года обратилась Генпрокуратура РФ. Общая стоимость имущества оценивалась в 1,5 млрд рублей. В целом в доход государства в ноябре прошлого года было обращено имущество общей стоимостью около 2,2 млрд рублей.

В марте 2020 года было обнаружено имущество непосредственно Маркелова, а также его родственников и друзей ещё на 370 млн рублей — 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств.

В начале сентября был удовлетворен иск Генпрокуратуры о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества Маркелова и других соответчиков на общую сумму около 375 млн рублей.

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В сентябре судебным приставом-исполнителем начата процедура передачи движимого имущества, принадлежащего Маркелову, общей стоимостью около 19 млн рублей в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Были подписаны акты передачи 16 автомобилей, включая грузовую технику компаний ООО «Телекомпания 12 регион», ООО «Чукшинский карьер», ООО «Марийский цемент», ООО «Воскресенский парк».