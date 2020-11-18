Махачкала, , 17:02 — REGNUM Двое несовершеннолетних детей и их родители пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в Махачкале. Все они госпитализированы в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

У родителей и двухлетнего ребенка состояние средней степени тяжести: ожоги у взрослых составляют 10% и 18% поверхности тела, у малыша — 6%. Состояние второго ребенка 10 лет оценивается как тяжелое, поскольку у него пламенем поражено более 50% поверхности тела.

«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в рамках лечения дагестанскими специалистами налажена телемедицинская связь с детским ожоговым центром в Нижнем Новгороде.