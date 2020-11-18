Ярославль, 18 ноября 2020, 16:49 — REGNUM С 9 по 15 ноября в Ярославской области заболеваемость ОРВИ превысила порог эпидемии. Об этом сообщает официальный сайт управления Роспотребнадзора по Ярославской области. Неделей ранее число заболевших было на уровне порога.
В ведомстве напоминают жителям области о необходимости соблюдения мер профилактики в условиях пандемии коронавируса и подъёма заболеваемости ОРВИ.
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